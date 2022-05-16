屏縣累計確診破萬例 潘孟安：幼童、長輩盡快施打疫苗

疫情升溫，屏東縣去年1月統計至今累計1萬多例確診，近期連六天單日確診破千。縣長潘孟安說，屏縣防疫措施包括輕急中重症醫療資源分流、遠距居家視訊醫療、快篩試劑整備等運作已上軌道，目前關注長輩及幼童的疫苗施打率，縣府已針對65歲以上長輩第三劑滿5個月後造冊安排施打，希望盡快提升疫苗覆蓋率。

潘孟安說，疫情進入社區流感化後，為減輕醫療負擔，縣府團隊展開輕急中重症分流，並垂直整合390家基層診所（含各鄉鎮市衛生所）領藥、快篩服務，及啟動快篩陽性遠距視訊診療，近10日運作相當順暢，同時整備快篩試劑因應疫情與民眾需求。

潘孟安說，為預防中重症的風險，指揮中心宣布第4劑疫苗16日起開放接種，針對高風險族群優先施打，包括65歲以上年長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全者，衛生局媒合醫療院所到機構施打，請符合資格者到縣內合約院所施打，院所相關資訊至衛生局官網查詢。

潘孟安說，縣府團隊最在意的是幼童及長輩疫苗施打率偏低，縣內6到11歲幼童疫苗施打在5月14日暫告一段落，約4成左右，民眾施打第三劑疫苗約6成。兒童BNT疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務；另年滿65歲以上的長輩，到5月底前施打1、2、3、4劑都可以領取500元禮券，符合第四劑資格的長輩，縣府會陸續造冊通知盡快施打。

屏東縣統計，五月底以前符合第四劑施打長者364人，原鄉衛生所觀察，原鄉原本施打疫苗意願低，隨疫情攀升，原鄉長輩施打疫苗的意願提高，有的部落提高兩成，甚至四成施打疫苗，大多是打第一劑居多。

縣府衛生局指出，統計至今天，屏縣居家隔離現管人數2795人，今解隔1013人；5歲以下確診累計837例，197例解除隔離，在高雄長庚醫院治療2歲女童，穩定觀察。居家照護累計7402人，解除2954人，現管4448人。全縣部分班級暫停實體課程校數有65校117班。

今天新增1092確診者，33鄉鎮市都有，屏東市279案、東港鎮79案、萬丹鄉75案、新園鄉62案、恆春鎮50案、內埔鄉57案。 屏東縣長潘孟安（中）呼籲，幼童、長輩盡快施打疫苗。記者劉星君／攝影 民眾施打疫苗情況。圖／屏東縣府提供

商品推薦