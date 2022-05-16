屏縣累計確診破萬例 潘孟安：幼童、長輩盡快施打疫苗
疫情升溫，屏東縣去年1月統計至今累計1萬多例確診，近期連六天單日確診破千。縣長潘孟安說，屏縣防疫措施包括輕急中重症醫療資源分流、遠距居家視訊醫療、快篩試劑整備等運作已上軌道，目前關注長輩及幼童的疫苗施打率，縣府已針對65歲以上長輩第三劑滿5個月後造冊安排施打，希望盡快提升疫苗覆蓋率。
潘孟安說，疫情進入社區流感化後，為減輕醫療負擔，縣府團隊展開輕急中重症分流，並垂直整合390家基層診所（含各鄉鎮市衛生所）領藥、快篩服務，及啟動快篩陽性遠距視訊診療，近10日運作相當順暢，同時整備快篩試劑因應疫情與民眾需求。
潘孟安說，為預防中重症的風險，指揮中心宣布第4劑疫苗16日起開放接種，針對高風險族群優先施打，包括65歲以上年長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全者，衛生局媒合醫療院所到機構施打，請符合資格者到縣內合約院所施打，院所相關資訊至衛生局官網查詢。
潘孟安說，縣府團隊最在意的是幼童及長輩疫苗施打率偏低，縣內6到11歲幼童疫苗施打在5月14日暫告一段落，約4成左右，民眾施打第三劑疫苗約6成。兒童BNT疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務；另年滿65歲以上的長輩，到5月底前施打1、2、3、4劑都可以領取500元禮券，符合第四劑資格的長輩，縣府會陸續造冊通知盡快施打。
屏東縣統計，五月底以前符合第四劑施打長者364人，原鄉衛生所觀察，原鄉原本施打疫苗意願低，隨疫情攀升，原鄉長輩施打疫苗的意願提高，有的部落提高兩成，甚至四成施打疫苗，大多是打第一劑居多。
縣府衛生局指出，統計至今天，屏縣居家隔離現管人數2795人，今解隔1013人；5歲以下確診累計837例，197例解除隔離，在高雄長庚醫院治療2歲女童，穩定觀察。居家照護累計7402人，解除2954人，現管4448人。全縣部分班級暫停實體課程校數有65校117班。
今天新增1092確診者，33鄉鎮市都有，屏東市279案、東港鎮79案、萬丹鄉75案、新園鄉62案、恆春鎮50案、內埔鄉57案。
▪【疫情專題】5月16日新增本土61,697例、境外移入57例 確診死亡29例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言