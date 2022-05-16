屏東增1092例 縣府為低收戶及街友提供快篩試劑

屏東今日新增1092本土病例，確診連日破千，快篩是自我檢測重要工具，縣府決議發放低收戶快篩試劑兌換券，持券兌換5劑，街友則提供每人2劑，同時也呼籲幼童與長輩快施打疫苗。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，今天新增1092例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以屏東市279例最多，其次為東港鎮79例。另外，目前全縣部分班級暫停實體課程校數有65校117班。

社會處表示，發放低收入戶快篩試劑兌換券，給全縣約8400戶低收入戶，今天開始郵寄送出，持券與健保卡到縣內家用快篩實名制藥局、衛生所，依照身分證號分流排隊，免費兌換1盒共5劑快篩試劑，每名街友則提供2劑快篩試劑，由社工發放。

縣長潘孟安指出，為減輕醫療負擔，已展開輕急中重症分流，並垂直整合390家基層診所與衛生所，提供領藥、快篩服務，及啟動快篩陽性遠距視訊診療，經過近10日運作以來相當順暢，同時整備快篩試劑因應疫情與民眾需求。

潘孟安說，由於目前幼童及長輩疫苗施打率偏低，縣內6-11歲幼童疫苗施打率約4成左右，民眾施打第3劑疫苗約6成。輝瑞BNT兒童疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務；另年滿65歲以上的長輩，到5月底前施打1、2、3、4劑都可以領取500元禮券。

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