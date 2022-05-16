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金門+102 金酒增13例、縣府社會處3人確診

聯合報 / 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府秘書長陳祥麟說明金門今日疫情。圖／金門縣政府提供
金門縣府秘書長陳祥麟說明金門今日疫情。圖／金門縣政府提供

金門今確診破百，新增102名確診，其中金酒公司占13例，不過金門縣政府強調先前的職場群聚已獲控制，公司今全員皆快篩陰；縣府社會處3位人員PCR採陽確診，現正透過疫調了解有無交叉感染情形。縣府呼籲，民眾少到高風險場所，減少聚餐等活動，居隔及染疫者應加強居所清消。

縣府說明，金門今新增102名確診者（K549-K650），確診累計650例，目前收治中63例，無症狀或輕症60例、中症3例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者327人，目前居家隔離440人，解除居家隔離225人；新增確診者相關疫調持續進行中。

新增案例遍布各年齡層，其中以20歲至29歲24例最多；校園師生部分，幼兒園3人、國小有10人，高中職2人、大學2人。個案分屬家庭群聚案5例、4處工作職場群聚案25例，目前部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用17床，尚有空床23床。

縣府指出，金酒公司今新增13例，分屬同辦公室及有相關場合，當中並無早班生產線人員，先前的職場群聚感染現象目前已獲控制，公司今全員快篩皆為陰性。另外，縣府社會處3位人員快篩陽性，經PCR檢測後確診，傳染途逕現在疫調中，是否有交叉感染仍待釐清。

縣府提醒，新增確診者足跡包括13日至14日小鄒快剪；14日威震天門戲台；15日魔髮屋、威震天門戲台、華信航空下午14時10分台中往金門的AE767航班。縣府再次呼籲，民眾盡量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，減少餐聚、飲宴等活動；居家照護或隔離期間應加強居所清消。

金門今確診破百，其中以20歲至29歲24例最多。圖／金門縣政府提供
金門今確診破百，其中以20歲至29歲24例最多。圖／金門縣政府提供
金門縣府秘書長陳祥麟（左）說明金門今日疫情。圖／金門縣政府提供
金門縣府秘書長陳祥麟（左）說明金門今日疫情。圖／金門縣政府提供
金門今確診破百，新增102名確診。圖／金門縣政府提供
金門今確診破百，新增102名確診。圖／金門縣政府提供
縣府提醒新增確診者足跡，呼籲民眾小心注意。圖／金門縣政府提供
縣府提醒新增確診者足跡，呼籲民眾小心注意。圖／金門縣政府提供

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