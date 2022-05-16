台中市議員何敏誠快篩陽居隔 共5名議員確診

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市議會目前已有5名市議員確診，民進黨籍台中市議員何敏誠今天表示，他快篩陽性，目前先自我居家隔離。

何敏誠今天接受中央社記者電訪表示，他從昨天就開始咳嗽，但因為家族的支氣管都不好，又因為前陣子輔選兒子何昆霖參加民進黨台中市議員初選就有咳嗽狀況，但不以為意。

何敏誠說，昨天下午得知無黨籍立委黃國書快篩陽，自己也快篩一下，未料快篩結果為陽性，已前往醫院PCR採檢，目前進行自我居隔，也請其他家人全部改到他處居住。

台中市政府與市議會在4月下旬的2場府會餐敘，造成民進黨籍市議員江肇國、王立任及國民黨籍的李中等3人確診。沒有參加餐敘的國民黨籍市議員陳文政、無黨籍市議員朱元宏也先後確診，台中市議會目前已有5名市議員確診。

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