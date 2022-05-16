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蘇貞昌：確診同住家人打滿三劑疫苗擬免居隔

經濟部長王美花雲林踩空受傷送醫 台大急診觀察中

快篩一劑難求 衛福部次長：實名制第二輪擬提早上路

5月16日疫情整理包／嘉縣今增404確診 海軍汾陽艦爆艦上群聚急靠港採檢

聯合新聞網 / 綜合報導
海軍汾陽軍艦傳出多人快篩陽性，投訴人指全艦恐一半官兵染疫，目前正等候PCR確認結果。圖為海軍左營基地外觀。記者陳弘逸/攝影
海軍汾陽軍艦傳出多人快篩陽性，投訴人指全艦恐一半官兵染疫，目前正等候PCR確認結果。圖為海軍左營基地外觀。記者陳弘逸/攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


嘉義縣今天公布404人確診，其中有症狀324人，無症狀78人，他縣市2人已轉出，實際人數402人。目前居家隔離777人，輕症居家照護2602人。more...


海軍汾陽軍艦（舷號934）傳出多名軍士官兵確診，其中1人身體不適，前天該艦緊急靠港，讓這名士官上岸就醫，幸僅是單純身體不舒服，病況與疫情無關，今上午汾陽艦停靠左營軍港，多名官兵自篩陽性，正等候PCR確認結果。more...


立法院衛環委員會今天針對「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」開公聽會，衛環委員會召委林為洲於介紹與會官員時表示，食藥署長吳秀梅的秘書也快篩陽，因此吳秀梅也暫時居家隔離，改由副署長林金富代為出席。more...

新冠肺炎 COVID-19

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海軍汾陽艦爆艦上群聚 多名官兵快篩陽 今晨急靠港採檢

秘書快篩陽 食藥署長李秀梅也居家隔離

整理包／居隔中要快篩？確診怎麼辦？111國中會考登場 要怎麼防疫應變

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台灣疫情擴散，大量患者已無可避免，但政府系統規劃錯誤，戰略不明，戰術誤用，導致前線醫護虛耗量能，無奈地承擔患者鋪天蓋地的壓力。大量患者遭到漏接，不知定位，迷失在政策中，虛耗時間在急診前，社會能量持續消耗，我期望此文能簡單明白點出目前結構上的問題，喚起社會力量。

Omicron對兒童不是巧虎是「虎姑婆」 醫曝死亡率是流感7倍

本土疫情爆發，嬰幼兒仍無法接種疫苗，導致家長人心惶惶。醫師強調「對兒童而言，Omicron不是巧虎，是虎姑婆」，統計顯示，兒童Omicron住院比例高於成人，住院人數是Delta時期的五倍，死亡總數上升3.3倍。

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