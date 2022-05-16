5月16日疫情整理包／嘉縣今增404確診 海軍汾陽艦爆艦上群聚急靠港採檢

台灣疫情擴散，大量患者已無可避免，但政府系統規劃錯誤，戰略不明，戰術誤用，導致前線醫護虛耗量能，無奈地承擔患者鋪天蓋地的壓力。大量患者遭到漏接，不知定位，迷失在政策中，虛耗時間在急診前，社會能量持續消耗，我期望此文能簡單明白點出目前結構上的問題，喚起社會力量。

2022-05-16 10:52