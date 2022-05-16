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台灣疫情延燒 醫：這四項政策應立即修正

愈來愈多人確診，感覺周遭空氣都有「毒」？7件事大減住家、辦公室病毒量

Omicron對兒童不是巧虎是「虎姑婆」 醫曝死亡率是流感7倍

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師指出，新冠肺炎對兒童影響甚巨，圖為等待PCR的家長與孩童。記者曾原信／攝影
醫師指出，新冠肺炎對兒童影響甚巨，圖為等待PCR的家長與孩童。記者曾原信／攝影

本土疫情爆發，嬰幼兒仍無法接種疫苗，導致家長人心惶惶。醫師強調「對兒童而言，Omicron不是巧虎，是虎姑婆」，統計顯示，兒童Omicron住院比例高於成人，住院人數是Delta時期的五倍，死亡總數上升3.3倍。

台大急診醫學部臨床教授李建璋表示，「Omicron對兒童是特別的兇猛，美國統計數字發現，兒童Omicron住院比例高於成人，在高峰時期，整體住院人數是Delta時期的五倍，Omicron遊行期間，死亡總數上升3.3倍， 自2022年以來，全美共有616個兒童死亡」。

李建璋示警，「對兒童，不要以為他是流感，流感的死亡率是0.05%, 但是Omicron死亡率高達0.35%，是流感七倍。沒有慢性病的健康兒童也有可能遭受重症無情的打擊」。

李建璋指出，「Omicron在兒童的表現明顯和Delta 不同，Omicron以哮吼和細支氣管炎為主，這些情況發生在學齡前兒童需要住院，而更糟糕的是， Omicron 對東方小孩的表現和歐美不一樣，香港統計13％的小朋友得到Omicron之後有神經學上的表現，會痙攣也會演變成腦炎」。

李建璋呼籲，「當務之急要趕快盤點現有的兒童專責病房量能，也要準備兒童急重症專業人員教召的計畫，讓過去流失的兒童急重症人員有管道、有支持、而且也有信心回來幫助前線，美國FDA的疫苗核准卡關，但預計6月可能會出來，政府也應該準備好，先預下訂單」。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron

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