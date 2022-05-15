屏東龍勤基地遭爆官兵染疫 航特部：確診者都已居隔
陸軍航空特戰指揮部位於屏東恆春的龍勤營區，遭人爆料，上百名官兵共用1大間盥洗間，寢室睡了30多人，已有多人確診、快篩陽性卻仍堅持演習。航特部今晚表示，爆料內容非屬實，龍勤營區目前確診者9人，都已返家居家隔離或照護。已妥適分配營區住宿、用餐、盥洗等區域，降低相互感染風險，以保持常態訓練及部隊戰力。
有讀者向媒體爆料指出，位於恆春半島的航空特戰指揮部龍勤營區，多名官兵確診，營區內沒落實防疫措施，1百多名官兵共用1間盥洗室，每間寢室都睡了30多人，環境擁擠雜亂，多人確診還硬要求官兵演習，還要求各單位支援人力替補確診官兵空缺，拿官兵生命安危當玩笑。
爆料內容說，上周四起每天都有人快篩陽性，有20多名快篩陽性官兵共乘1輛遊覽車，載回原單位再自行想辦法回家休養。還有名官兵直接被請出營區，得自己想辦法從恆春搭車回中部住處休養。
航空特戰指揮部今晚表示，所轄龍勤營區日前數名官兵因身體不適，經快篩陽性，單位轉附近醫院實施PCR檢測後確診，除通報地方衛生機關，並依照中央、國防部及地方衛生機關的指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置，防止疫情擴散。
航特部指出，確診及密切接觸人員，都已返家居家照護及隔離，有關部隊訓練照常實施，不受影響；航特部將持續依中央及國防部各項防疫指引與要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷官兵身體健康及心緒，以保持常態訓練及部隊戰力。
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