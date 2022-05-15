台中103歲人瑞確診加護病房插管治療 感染源可能來自家人
台中市今出現一名103歲人瑞確診者，因未施打過疫苗，為慎重起見，已特別安排進中國醫藥大學附設醫院照護。衛生局長曾梓展說，這名人瑞級確診者目前病況穩定。
曾梓展說，這名人瑞男性，平日身體健康，僅有高血壓。12日咳嗽、胸痛，在家快篩陽性，送中國附醫PCR採檢確診，因X光片顯示有輕微肺炎所以收治住加護病房。並因老人家呼吸較為無力，因此施次預防性插管，血氧濃度99%，尚未使用瑞德西韋藥物。
對於人瑞因何感染？曾梓展說，目前沒有這方面資料，但若未出門，感染源可能來自家人。
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