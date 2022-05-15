指揮中心拍板65歲以上快篩陽即給藥 配套待討論
國內新冠肺炎每日確診數快速增加，指揮中心昨終於鬆口，將研擬針對「快篩陽」的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物。指揮中心指揮官陳時中表示，今天和地方討論已達共識，65歲以上快篩陽經過醫師相關評估可使用藥物就可以處方給藥，中央地方將共同研擬配套措施；但快篩是否跟確診綁在一起，仍未達共識。
陳時中表示，今與地方開會討論，有些事項達共識、有些則無。其中針對65歲以上、非原來三類對象只要快篩陽就可以投藥，是降低重症死亡重要手段，都達成共識。將研議相關配套措施。
另外，打滿三劑民眾放寬居家隔離「3+4」強度，陳時中表示，會議中各地方政府並未達成共識，有些認為要更鬆一點，希望完全「0+7」也些則希望仍有低度管制，但皆認為行政負擔一定要減低，強度盡量放鬆，將會研議相關配套想法。
至於快篩是否跟確診綁在一起，大家意見仍多，相關建設性想法都會請法治組討論。代理發言人羅一鈞表示，兒科醫師反應兩歲以下幼兒適合可用的快篩，若家長使用快篩或唾液快篩陽性且有症狀的兒童，雖然不符合適用快篩的年齡但因故接受檢測也尊重醫師評估裁量，經過遠距或代看診方式確認評估後，快篩陽性結果醫病雙方有確認共識，可依照醫師裁量定為確診，只要醫師完成上傳結果和通報，就判定為確診，不用安排做PCR，減少兩歲以下幼兒的困擾。
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