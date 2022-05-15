中重症增149例 死亡19例、8人未接種疫苗
國內今天新增6萬8732例本土個案，中重症個案新增149例，其中重症24例，包含19例死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案年齡分布在70至90多歲，病程主要都是新冠肺炎合併呼吸衰竭為主。
指揮官陳時中表示，1月1日至今輕症無症狀者占99.79％、中症人數為1151人，占0.17%、重症及死亡共294人，占0.04％。
羅一鈞表示，死亡個案年齡都介於70至90多歲，病程主要都是新冠肺炎合併呼吸衰竭為主，也有一些出現缺血性腸炎或心肌梗塞等其他病症，每一位個案都有慢性病。疫苗接種情況則為13人未接種完三劑疫苗，其中8人未接種疫苗，呼籲長者特別是有慢性病的要接種兩劑以上最好打滿三劑加強保護力。
疫情快報
▪【疫情專題】5月15日新增本土68,732例、境外移入37例 確診死亡19例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言