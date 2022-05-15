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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

中重症增149例 死亡19例、8人未接種疫苗

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
羅一鈞表示，死亡個案年齡分布在70至90多歲，病程主要都是新冠肺炎合併呼吸衰竭為主。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，死亡個案年齡分布在70至90多歲，病程主要都是新冠肺炎合併呼吸衰竭為主。圖／指揮中心提供

國內今天新增6萬8732例本土個案，中重症個案新增149例，其中重症24例，包含19例死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案年齡分布在70至90多歲，病程主要都是新冠肺炎合併呼吸衰竭為主。

指揮官陳時中表示，1月1日至今輕症無症狀者占99.79％、中症人數為1151人，占0.17%、重症及死亡共294人，占0.04％。

羅一鈞表示，死亡個案年齡都介於70至90多歲，病程主要都是新冠肺炎合併呼吸衰竭為主，也有一些出現缺血性腸炎或心肌梗塞等其他病症，每一位個案都有慢性病。疫苗接種情況則為13人未接種完三劑疫苗，其中8人未接種疫苗，呼籲長者特別是有慢性病的要接種兩劑以上最好打滿三劑加強保護力。

本土中重症和死亡病例。圖／指揮中心提供
本土中重症和死亡病例。圖／指揮中心提供
本土中重症和死亡病例。圖／指揮中心提供
本土中重症和死亡病例。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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