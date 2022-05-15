BNT「全球救命第一針」 疫苗團隊超過六十國專業人士組成、其中半數是女性

兩人在新古典主義建築風格的德國總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace）參加了盛大的授勳典禮。隨後與德國總理梅克爾共進午餐，能夠和這位訓練有素的科學家碰面，圖雷西感到「非常興奮」。就在幾個月前，除了少數人外大部分德國人都不知道的這對夫婦，被德國總統史坦麥爾稱讚為現代德國有史以來最偉大的兩位公民。

吳沙忻一反常態地穿上了深色西裝，繫上綠色條紋領帶，圖雷西則是身著一襲藏青色的褲裝，兩人聽著總統盛讚他們的勇氣、魄力和謙遜。「我們的國家大量需要這些美德！」史坦麥爾大聲說出這句話時，攝影機的鏡頭拉遠了，從畫面上可以看到他的左手邊有兩枚閃閃發光的金色獎章。

德國的英雄夫妻檔

在BioNTech的疫苗取得突破性的進展之後，德國本土媒體一致給予熱烈的讚揚。《明鏡週刊》稱吳沙忻夫婦為「德國的英雄夫妻檔」，並指出在培養成功的企業家這件事上，德國雖做得不如美國好，但德國還是有許多充滿創見的人士。不過，有些人關心吳沙忻夫婦的背景比關心他們的成就來得多，吳沙忻的家鄉北萊茵西伐利亞邦（North Rhine-Westphalia）的頭條新聞標題寫著「移工的孩子成了世界救星」，這句話代表著許多人的觀點。

曾任外交部長、象徵著德國人集體意識的史坦麥爾有著略微不同的想法。他強調，吳沙忻和圖雷西的成功僅屬於他們，不屬於任何人。「有很多人想把你們的成就攬到自己身上，把你們的工作貼上國籍標籤，」史坦麥爾繼續說道：「這支疫苗不屬於德國，不屬於土耳其，也不屬於美國⋯⋯你們的成就證明了兩位都是傑出的科學家。」

（本文出自《光速計畫》，未經同意禁止轉載。) 這些言論雖然無傷大雅，但也無法避免。吳沙忻和圖雷西都是內向的人，跟家人外出散步時被要求合照對他們而言都顯得多了點。面對這些新的關注，尤其是大家突然對他們投注畢生精力研究的技術感興趣時，他們還可以應付得來，但當這些關注變成政治道具時，則是令兩人感到厭惡。

多年來，吳沙忻夫婦一直努力避免在類似的爭議中選邊站。長期擔任兩人助理的亥能表示，每到選舉前夕，保守派的基督教民主黨以及中間偏左派的社會民主黨的地方分部都會來信，想知道這間梅因茲最成功的新創公司能不能給他們拍照採訪的機會。「他們總是採取中立，」她如此形容吳沙忻夫婦兩人：「我從來沒聽過他們批評任何團體或宗教。」

用成功經驗鼓勵年輕科學家

吳沙忻表示他和圖雷西當然知道，他們的故事可以鼓舞有移民背景的人們。他們也承認自己「是有一些令人感興趣的地方」，而且非常開心可以用自身的經歷來激勵那些感同身受的年輕科學家。

這對夫妻有著相似的背景，他們對自己的出身感到自豪，正是這樣的背景讓他們在宏堡的大學附設醫院相遇。吳沙忻的衣櫃裡總有一條土耳其的「邪眼」（Nazar）項鍊，這種藍白相間的圓形護身符可以抵禦「邪惡」。儘管說得不流利，但吳沙忻夫婦確實會用土耳其語交談，尤其是不想讓女兒知道談話內容的時候。

但是根據他們的成就來制定政策的做法，就和兩人看待世界的方式背道而馳了。吳沙忻表示：「你可以利用我們來為移民族群辯護，然而萬一發生什麼不理想的狀況，你也可以利用我們來抵制移民族群。」他補充說道：「相反地，我們應該只專注事實就好。」

疫苗團隊成員半數是女性

BioNTech的疫苗正成為有史以來最成功的商業藥品之一，事實不辯自明。如吳沙忻在2021年1月透過視訊會議曾自豪地告訴梅克爾，光速團隊由來自超過六十國的專業人士組成，其中有半數是女性。

吳沙忻告訴《紐約時報》，BioNTech和輝瑞之所以能夠建立合作關係，得益於他和博爾拉因為「有科學家和移民人士的共同背景」而結緣。想辦法對mRNA進行調整、建立了BNT162b2疫苗mRNA平台基礎的考里科，則是逃離了曾經奉行共產主義的匈牙利來到美國。

拆解BNT團隊：多元融合的國際人才

在一開始促成BioNTech和輝瑞合作、並率領科學家團隊協助疫苗開發過程的詹森是移民到美國的德國人。做決策時相當明快、為BioNTech疫苗帶來第一張大訂單的曲速行動負責人施勞威，則是來自摩洛哥。在英國考文垂，於全球各大電視台的攝影機前為姬南施打第一劑BioNTech新冠疫苗的帕森斯（May Parsons），是一位自豪的菲律賓裔英國人。

在吳沙忻夫婦的世界觀中，這些都不算什麼。來自四面八方的人們合力成就了歷史，對他們而言根本是件無足掛齒的小事。在科學工作及生活態度上，他們的人生觀向來是欣然接受各種好的想法，無論想法來自哪裡。

如果BioNTech的快速崛起（根據一位經濟學家的說法，光靠BioNTech一間公司就使德國2021年的淨財富增加了0.5%）有什麼值得讓社會大眾學習的地方，與其說他們廣納來自世界各國的員工，不如說這間公司打破了學術界、科學界和經濟界之間的藩籬。

如史坦麥爾總統所說，對吳沙忻夫婦而言，「從研究到創業是一段漫長的旅程」，這樣的旅程在德國並不多見。曾經身為醫生的兩人大膽地離開病房，進入實驗室，再進入商業界、科技界和教育界。在習慣以研究主題將學人分門別類的學術界，吳沙忻夫婦拒絕固守領域。兩人以打造個人化癌症療法為目標所建立的公司，因為擁有深厚的專業基礎，才能在最後打敗這個世代最致命的大流行病。

這些才是吳沙忻夫婦的重要背景。

（本文出自《光速計畫：BioNTech疫苗研發之路》，作者：米勒、吳沙忻、圖雷西 譯者：陸維濃）

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