快訊

基隆2歲確診男童42.4℃…問5家醫院難收治 轉送榮總死亡

確診哪裡可買到清冠一號？QA詳解如何申請公費清冠一號及公費、自費有何差別

5月15日疫情整理包／疫情燒進花蓮縣議會 首位縣議員徐子芳證實確診

聯合新聞網 / 綜合報導
花蓮縣議員徐子芳驚傳確診，目前感覺肌肉酸痛、有點頭暈、咳嗽及喉嚨痛，沒有發燒。圖為2年前宣誓就職。圖／報系資料照
花蓮縣議員徐子芳驚傳確診，目前感覺肌肉酸痛、有點頭暈、咳嗽及喉嚨痛，沒有發燒。圖為2年前宣誓就職。圖／報系資料照

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


疫情燒進花蓮縣議會，縣議員徐子芳14日深夜在臉書貼文，放上快篩兩條線的照片，證實自己確診。她說，幸好這幾天都是居家隔離期間，沒接觸其他人；目前沒有發燒，屬於輕症。more...

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

今召集地方討論長者快篩陽給藥 指揮中心下午2時記者會

新冠肺炎疫情海嘯來襲，每日確診數快速增加，指揮中心昨天終於鬆口，將研擬針對「快篩陽」的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服...

5月15日疫情整理包／疫情燒進花蓮縣議會 首位縣議員徐子芳證實確診

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

BNT「全球救命第一針」 疫苗團隊超過六十國專業人士組成、其中半數是女性

在BioNTech的疫苗取得突破性的進展之後，德國本土媒體一致給予熱烈的讚揚。《明鏡週刊》稱吳沙忻夫婦為「德國的英雄夫妻檔」，並指出在培養成功的企業家這件事上，德國雖做得不如美國好，但德國還是有許多充滿創見的人士。

人力缺…確診照服員 無奈照顧染疫長者

國內長照機構染疫狀況嚴重，指揮中心統計，全台住宿型機構已逾四千人確診。雙北不僅有機構長者確診死亡，更爆出人力短缺，提前召...

長照機構失守又禁探視 家屬煎熬

疫情影響生活兩年多，長照機構長時間禁止家屬探視，長輩兩年來見不了家人幾面，如今機構又成染疫重災區。有家屬表示，早在四月底...

全台595家長照機構爆染疫 疫情防控重大警訊

指揮中心公布，昨天國內新增本土病例六萬三九六四例，指揮中心指揮官陳時中表示，確診個案中新增四十例死亡，中重症個案一三○例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。