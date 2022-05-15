5月15日疫情整理包／疫情燒進花蓮縣議會 首位縣議員徐子芳證實確診

在BioNTech的疫苗取得突破性的進展之後，德國本土媒體一致給予熱烈的讚揚。《明鏡週刊》稱吳沙忻夫婦為「德國的英雄夫妻檔」，並指出在培養成功的企業家這件事上，德國雖做得不如美國好，但德國還是有許多充滿創見的人士。

2022-05-15 09:09