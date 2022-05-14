全台595家長照機構爆疫情 逾4千員工、住民染疫
本土疫情嚴峻，據指揮中心統計，今年以來，全台共有595家住宿型長照機構出現疫情，造成1526名工作人員及2881名住民確診，也出現不少中重症病例，將強化開立口服藥物。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，不少養護機構發生群聚感染疫情，新北市三峽區更有一家養護機構多達9成人員確診，已釀3死。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今年以來，國內共有595家住宿型機構出現確診病例，造成1526名工作人員及2881名住民確診，雖未要求通報中重症個案，但觀察每天中重症個案，確實多少都有涵蓋到長照機構住民。
為確保機構住民有人照顧，有媒體詢問，居隔的工作人員是否可提前返回工作崗位。羅一鈞說，考量長照住民染疫事件多，工作人員或相關人員都可能把病毒帶進機構，很難完全避免群聚，照護上也會優先啟動備援人力，若不足時可提前召回居家隔離人力，萬一還是不足則可有條件召回輕症確診者，協助照顧機構中的確診住民，但相關動線、區隔計畫都要報指揮中心同意。
羅一鈞說，根據現行規定，若長照機構發生群聚感染疫情，應先進行機構內的感控，將確診及非確診個案做適當區隔，並就地安置、區隔開來，染疫長輩先投藥，密切接觸者快篩陽性時不用PCR就可直接使用口服藥。
為鼓勵長照機構人員返回工作崗位，指揮中心指揮官陳時中指出，衛福部相關單位都訂有照顧確診者的獎勵辦法，目前針對護理人員提供每人每班5000元獎勵，照服員白班、小夜班提供每人每班3100元，大夜班也3500元，社工也有相關獎勵。
媒體詢問，有醫師預估本土疫情最高峰單日恐達22萬例確診。陳時中說，各界都有不同的預估數字，可以多方參考。
羅一鈞則表示，綜合先前各界推估，本土疫情高峰約會落在5月20日至30日間，北部疫情雖然開始得較早，但近日中南部縣市病例數已有逐步增加趨勢，這幾天病例數看來都處於疫情高原期，會持續關注北中南疫情變化，再做進一步推估。
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