新北三峽某護理之家8成2確診 核心醫院協助照顧

新北市三峽區某護理之家有8成2確診，衛生局今天表示，由核心醫院協助分艙、分流照顧確診住民。新北長照機構住民第3劑疫苗接種率79.44%，預計6月將進駐接種第4劑。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，今天下午舉行；陳潤秋被問到三峽區某護理之家的住民染疫狀況，其他養護中心是否有類似群聚，會不會調整長照機構就地安置照護的政策。

衛生局表示，6日接獲三峽區某一所護理之家通報，因機構普篩，發現有45名住民及8名工作人員快篩陽，隨即啟動醫院協助採檢作業。8日醫院通報PCR檢驗結果有52人陽性確診，由醫院協助通報法定傳染病系統、並啟動防疫應變及清潔消毒。

衛生局統計，該護理之家住民50人、工作人員13人，合計63人；目前有52人確診，比例高達8成2。

陳潤秋說，新北有12家核心醫院為長照機構的保母醫院，三峽該養護機構確診住民個案多為輕症，已經協助就地安置、分區隔離照護，提供視訊診療、藥物及專線電話諮詢。

至於5月8日、9日，該養護中心分別通報有3名住民死亡，陳潤秋說，其中1人為癌症患者，2人為長期臥床住民，都有簽署不施行心肺復甦術（DNR），初判為原來疾病死亡。目前機構住民及人員隔離中，預計5月18日解隔後環境消毒。

陳潤秋告訴中央社記者，因醫院協助進駐施打，新北長機構工作人員疫苗接種率高，工作人員有99%打第2劑、有96%打第3劑；住民有89.72%打第2劑、有79.44%打第3劑。

她說，長照機構工作人員與住民，要接種第3劑滿5個月才能施打第4劑，預計接種時間為今年6月，已協調醫療院所進入機構施打。衛生局與社會局都會協助業者備妥充足的快篩試劑，由核心醫院協助分艙、分流照顧確診的住民。

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