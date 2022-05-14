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中重症增130例 最年輕僅20多歲、呼吸衰竭亡

聯合報 / 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
羅一鈞表示，新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供

國內今天新增6萬3964例本土個案，40例死亡個案，中重症個案新增130例，其中重症38例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。

羅一鈞表示，這名20多歲男性有施打兩劑疫苗，本身有慢性神經系統疾病，長期使用呼吸系統，染疫後因呼吸衰竭、加重本身神經肌肉疾病而死亡；另外一名30多歲男性，本身有糖尿病跟慢性系統疾病，染疫後合併敗血性休克死亡，他沒有接種疫苗。

羅一鈞說，一名40多歲也有神經系統疾病，一開始到急診求診，發現有代謝性酸中毒疾病，後來因為呼吸窘迫跟酸中毒過世，有接種二劑疫苗。

羅一鈞表示，整體來講今天新增中重症個案，大多數是60歲以上，中症有20人沒接種疫苗、重症有14人沒接種疫苗。依照我國人口比，未接種疫苗比例少，但是中重症死亡個案中多數沒接種疫苗，呼籲大家接種疫苗，打疫苗會有較好保護力。

指揮官陳時中表示，死亡40人有38人有重大疾病，18人有簽署放棄急救同意書（DNR），大家都盡力治療，但最後不幸往生；有2人沒有重大疾病，以接種紀錄來看有15人沒打疫苗，且年齡偏大，超過80歲以上有超過22人，年齡都偏高。

羅一鈞表示，新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。記者許政榆／攝影
羅一鈞表示，新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。記者許政榆／攝影
新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供
新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供
新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供
新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供
新增中重症個案年齡分布在20至90多歲，有許多有慢性病，最年輕為一名20多歲男性。圖／指揮中心提供

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