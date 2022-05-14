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邱議瑩確診 夫文化部長李永得快篩陰性、即起3+4居家隔離

教育部規定再鬆綁 台大等3校宣布遠距教學至期末

5月14日疫情整理包／立委議員確診不斷！邱議瑩PCR陽性 何博文自曝確診

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委邱議瑩今在臉書表示自己確診了。本報資料照片
民進黨立委邱議瑩今在臉書表示自己確診了。本報資料照片

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


莊人祥自行快篩結果為陰性，目前正採取3+4的居家隔離，指揮中心表示，莊人祥目前的健康狀況良好，職務暫由醫療應變組副組長羅一鈞代理。more...


邱議瑩表示，雖然她打了三劑疫苗，外出口罩、隨身瓶酒精不離身，但仍然還是確診了，顯見這波病毒真的來勢洶洶。more...


新北市議員何博文昨天在臉書粉專自己公布「我確診了。」，何博文表示，為了上節目錄影，自行檢測快篩竟然「兩條線」，之後至醫院進行pcr檢測，確定為陽性。more...

新冠肺炎 COVID-19

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