北市20家可PCR的診所 經稽查有10家無法服務

中央日前公布190家診所可做PCR，但台北市副市長黃珊珊今天指出，北市被公布的20家裡，就有10家因沒有配合的檢驗所或不知上傳法傳系統而無法篩檢，籲中央要媒合到位。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊因確診，在家線上參與。

黃珊珊說，中央公布190家可做PCR的診所中，北市有20家，但接到很多投訴，如到場了卻被告知無法提供服務、或是篩檢完遲遲收不到報告等。衛生局稽查後發現，有10家因沒有配合的檢驗所或實驗室，導致檢體無法處理，或是沒有按規定上傳中央的傳染病通報系統。

黃珊珊表示，目前已經有1家診所因為無法完成檢驗報告並上傳，依傳染病防治法開罰新台幣9萬元，會去輔導，呼籲中央也要確認媒合到位，否則民眾會撲空。

此外黃珊珊表示，確診者大部分多為輕症和無症狀，14日開始關懷包將暫停提供，但居隔者的快篩劑仍會繼續配送。

另一方面，快篩陽3類對象視同確診，台北市立聯合醫院開視訊門診因應，聯醫總院長璩大成表示，昨天破千人掛號、替620人確認確診。

璩大成說，主要碰到的問題是民眾無法提供證明文件，聯醫放寬認定標準，只要拿出同住家人確診簡訊，或同住的戶口名簿就同意看診。

璩大成並呼籲，民眾銷毀檢體前後都要噴酒精消毒，中央要求銷毀檢體的本意應該是不要再讓其他人拿去冒充，民眾若無法剪斷可以塗毀即可。

璩大成說，快篩陽確認的視訊門診因不收費、人數又多，因此流程只做到確認確診為止，若有用藥需求，聯醫會協助掛號進其他的視訊門診。

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