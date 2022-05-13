親友無法代為看診領藥？ 羅一鈞：研議擴及診所

指揮中心統計，今年累計超過54萬例COVID-19本土病例，光是過去7天就增逾30萬例，確診個案以20至40歲青壯年為主，而90歲以上中重症比率最高，平均10人有1人中重症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天本土新增6萬4972例本土病例，比昨天略降。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者中表示，目前難以用單日的確診病例數來研判疫情走向，只是若確診個案少，疫情緩坡發展時間可能就會拉長。針對專家認為，群體免疫最快6月底達8成可望解封，陳時中說，如果能夠如此最好。

根據指揮中心統計，截至昨天，全台累計54.4萬例COVID-19本土病例，過去7天就新增30多萬例個案；確診個案以20歲至40歲青壯年為主，染疫後併發中重症比率仍以90歲以上居冠，高達11.32%，平均每10人染疫就有1人中重症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲長者盡快接種疫苗、注意血氧濃度，一旦嘴唇發紫、呼吸困難、意識改變都是重症徵兆，如果出現胸口悶痛，也可能是肺炎症狀，應儘速打119或視訊診療。

有民眾染疫並完成7天居家照護後，返回公司前再次快篩為陽性。陳時中說，如果已經完成7天居家照護，就不用重複通報；羅一鈞指出，7天至3個月內如果重複驗出陽性，都會認定為同一個病程、同一筆感染紀錄，不會重複通報。

指揮中心開放居家照護民眾可視訊看診領藥，或請親友代為看診領藥，但第一線診所醫師抱怨連連，有人說無法開立口服抗病毒藥，有人對程序仍霧煞煞。

羅一鈞表示，診所若替居家照護民眾看診，只要符合規定，都可開立口服抗病毒藥，並釋出處方箋至核心藥局領藥，目前也正研議親友代看診領藥要擴及診所。

對於診所醫師反映的問題，陳時中說，實施前已和相關公會開會討論，加上不少醫師去年已參與視訊看診、有些經驗，可能這次因參與人數較多導致塞車問題，醫師可向醫師公會或指揮中心反映，會再開會解決問題。

根據指揮中心統計，全台專責及負壓病床共1萬1533床、空床數5868床、空床率50.9%，中央集中檢疫所53家共7677床、空床數2304床、空床率30%，地方加強型防疫旅館45家共4544床、空床數1631床、空床率35.9%。

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