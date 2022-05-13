配合3類對象快篩陽視同確診 宜蘭42診所提供服務

配合居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩陽性，經醫師認定後視同確診的政策，宜蘭42家診所即日起推出視訊診療判讀服務，避免擴大病毒傳播鏈。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為舒緩採檢量能，中央流行疫情指揮中心日前宣布12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

縣府指出，配合中央這項政策，縣內42家診所即日起推出「居家快篩陽性視訊診療判讀」服務。只要民眾快篩陽性，就可透過視訊診療方式，讓醫師判讀篩檢結果；若判定確診，會由醫師直接上傳篩檢結果，民眾可立刻在家居家隔離，避免擴大病毒傳播鏈。

縣府也表示，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院，日前開設「防疫診」，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求民眾，並以兒科或80歲以上老人患者優先。17日起，再增加台北榮民總醫院蘇澳分院提供服務；20日起，台北榮民總醫院員山分院也將加入服務行列。

商品推薦