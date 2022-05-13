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第四劑疫苗來了！最快下周開打 2對象接種需間隔5個月

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第4劑疫苗最快16日開打 2對象接種須間隔5個月

中央社 / 台北13日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，最快下週開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第4劑COVID-19疫苗，打疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，最快下週開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第4劑COVID-19疫苗，打疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，最快下週開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第4劑COVID-19疫苗，須與前一劑間隔超過5個月，近日將公布接種時程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，單日確診病例已突破6萬例關卡，何時開放接種第4劑疫苗備受關注。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）4月底開會，決議開放第4劑COVID-19疫苗接種，也就是第2次追加劑，接種時間建議與前一劑間隔5個月，可接種疫苗包括半劑量莫德納、全劑量輝瑞BNT疫苗或全劑量高端疫苗

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，第4劑COVID-19疫苗最快下週開打，擬開放65歲以上民眾及60歲以上免疫不全的民眾接種，未來也可能提供感染高風險對象接種，實際接種時程近日就會公布。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 莫德納 BNT 高端疫苗

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