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快篩陽3類對象擠爆視訊醫療 指揮中心明起新增評估管道

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竹市＋579 今年以來共累積6366名確診個案

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市今新增579名確診個案。圖／市府提供
新竹市今新增579名確診個案。圖／市府提供

新竹市今新增579名確診個案，衛生局指出，今年以來共累積6366名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中確診者有64人，居家照護者4477人、居家隔離者910人。確診者中多以輕症及無症狀為主，日前公布8名中症個案，年齡介於30多歲至90多歲，目前仍維持3人出院、餘5人皆住院穩定治療。

衛生局提醒，指揮中心公告，即日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫等三類民眾若快篩陽性，可透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，衛生局亦積極媒合診所加入服務，截至今日已有39家診所提供相關服務，如有需求可先電話預約掛號 (https://reurl.cc/k1Xajq)。

另外，因應疫情及民眾接種疫苗需求，原設置中正市場及慈濟靜思堂2座大型疫苗施打站供民眾施打莫德納疫苗，因實際民眾預約減少及考量第一線醫護人力需求，自下周（5月16日至20日）起，竹市僅開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請尚未完成三劑疫苗接種者盡速至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）預約接種。

新冠肺炎 COVID-19

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