台中+3708！市長盧秀燕今健康監測 下午主持防疫記者會

中央疫情指揮中心今宣布，本土新增6萬4972例確診，其中台中新增3708例。台中市長盧秀燕因座車司機PCR陽性，今起自我健康監測7天，自我健康監測期間如常到市府上班，會以線上會議方式主持政務，今天下午3時將主持台中市疫情指揮中心記者會。

台中市新聞局長鄭照新說明，盧秀燕座車司機昨晚快篩陽性，PCR陽性。盧秀燕昨晚接獲訊息後，快篩陰性，因該名司機5月11日、12日都休假，僅5月10日上午與晚間執勤，車程與盧秀燕同車均未超過10分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離，有接觸風險，但應未達密切接觸標準。

鄭照新表示，為求謹慎，經衛生局專業評估與建議，盧秀燕今起展開自我健康監測，按照中央規定，距離最後接觸日5月10日滿七天計算，預計5月18日恢復正常，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，均依防疫規範自主應變。與盧秀燕同車都未超過10分鐘、全程戴口罩，經衛生局專業評估與建議，今起自我健康監測7天，自我健康監測期間會如常到市府上班，以線上會議方式主持政務，公開行程不出席，委由各局處首長出席。

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