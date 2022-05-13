市府主管確診、議員也傳快篩陽 台南市議會宣布延會二周
台南市議長郭信良表示，因市府已有一級主管確診，議員也有多位因接觸而自主管理中，為讓市府主管這段時間不要綁在議會，影響防疫工作，市府正面臨疫情高峰期，有充分時間處理防疫工作及整備事項，經黨團協商後，報請中央同意下周一起延會兩個禮拜，確保度過疫請高峰期。
台南市已有觀旅局長郭貞慧確診還在居家照護中，另有水利局副局長及消防局副局長確診，另傳出有兩女性議員快篩陽性，一人是先生已確診，她快篩陰但在觀察中，另一位女議員快篩陽，還再等PCR結果，因其中一名議員昨天總質詢擔任主席，有議員認為有密切接觸的議會職員也要加強注意身體狀況。
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