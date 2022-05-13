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5月13日疫情整理包／盧秀燕司機染疫 屏東果菜市場快篩陰才放行

聯合新聞網 / 綜合報導
屏東市果菜市場連爆疫情休市3天，14日起需持快篩陰性證明才能進場。 記者魏斌／攝影
屏東市果菜市場連爆疫情休市3天，14日起需持快篩陰性證明才能進場。 記者魏斌／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


屏東最大果菜批發和生市場連爆確診，11日起緊急關場清消三天，市場一片漆黑死寂，不過仍有少數承商在場分裝蔬果，屏東市農會已公告，14日起需持快篩陰性證明才能進場，以確保交易環境安全。

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台中市新聞局長鄭照新證實，台中市長盧秀燕座車司機昨晚快篩陽性，PCR結果剛出爐，為陽性。盧秀燕昨晚接獲訊息後，快篩結果陰性，今起自我健康監測7天，公開行程不出席，委由各局處首長出席。

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新冠肺炎 COVID-19

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