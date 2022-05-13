5月13日疫情整理包／盧秀燕司機染疫 屏東果菜市場快篩陰才放行

本土疫情持續升溫，單日確診人數與死亡人數也屢創新高，宅神朱學恒日前在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」發文分享「基層人民現在真正的狀況」，轉述一位民眾全家染疫的經歷，其中兩個孩子更是接連發燒、又咳又吐，嚇得他急忙送急診，痛斥政府：「我知道要共存我也知道會染疫，但不知道會那麼快」。

2022-05-13 12:10