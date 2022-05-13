2孩發燒又吐又咳、父住工廠隔離 他痛批政府：這才是人民現況

本土疫情持續升溫，單日確診人數與死亡人數也屢創新高，宅神朱學恒日前在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」發文分享「基層人民現在真正的狀況」，轉述一位民眾全家染疫的經歷，其中兩個孩子更是接連發燒、又咳又吐，嚇得他急忙送急診，痛斥政府：「我知道要共存我也知道會染疫，但不知道會那麼快」。

朱學恒昨日轉述一位染疫者的親身經歷，那位民眾的太太和兩個小孩接連確診，有一些輕症症狀，但是幾天後就好很多，因為小孩還小，分別為六個月和四歲，所以快篩陰性的他無法跟他們隔離，「我要帶家人去醫院篩檢PCR，還要幫忙照料孩子，果不其然幾天後我也確診了」，因為擔心隔離期間沒工作、沒收入，現在的他和公司協調獨自住在工廠裡，「白天還可以幹些工廠加工的工作，反正這間工廠平常就沒人」。

雖是解決了工作問題，但他還是充滿惶恐，擔心隔離中的家人是否會有什麼狀況、能不能平安健康地渡過。民眾提到，當太太、孩子出現症狀時，「手邊只有我太太抱著六歲大孩子排了兩個小時買到的5支快篩」，再加上當晚兩個孩子接連發燒、又咳又吐，讓他也顧不得那麼多，趕緊去台大掛急診，「在此感謝台大的醫療人員，所幸孩子發燒兩天後就都退燒了，直到我隔離第三天結束後都沒有什麼症狀，只是接下來就換我了」，驚險的經歷也讓他痛批政府：「知道要共存，我也知道會染疫，但不知道會那麼快」。

朱學恒直言，這才是基層人民現在真正的狀況，「哪是我們玩元宇宙的總統，說幹話的行政院長，永遠不缺快篩以為感冒要吃抗生素的防疫指揮官可以理解的？」許多網友紛紛表示，「我們只能自求多福，自立自強」、「可以同理會有多無助」、「保重，果然是自主應對」、「整天聽那個誰染疫又那個誰染疫，整個嚇得要死」、「必須帶著孩子去排隊買快篩的，真的很累」、「真的是大家心聲，由衷感謝第一線的醫護人員」。

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