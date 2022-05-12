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他「積極染疫」傳全家...讚早中鏢早享受 焦糖哥哥曝心聲：懂的都懂

聯合新聞網 / 綜合報導
本土確診人數不斷攀升，有一名網友分享自身觀點，表示確診後「積極傳染給全家」，這樣出關後就不怕了，圖中人物非新聞當事人。報系資料照／記者胡經周攝影
本土確診人數不斷攀升，有一名網友分享自身觀點，表示確診後「積極傳染給全家」，這樣出關後就不怕了，圖中人物非新聞當事人。報系資料照／記者胡經周攝影

焦糖哥哥」陳嘉行經常在網上分享時事觀點，引來許多粉絲關注。11日自爆確診後，有網友在他的貼文下分享透過「積極染疫」讓全家人確診的看法；對此，焦糖哥哥也回應「懂的人就懂」。

該網友在焦糖哥哥的臉書貼文下留言分享自身觀點，他面對疫情的態度是「積極染疫」，確診後再積極讓一起居隔的家人也染疫，「利用7到10天達成全家確診的成就，對大人來說就像打天然第四劑，對小孩來說就是專治Omicron的天然第一劑，10天後全家擁有超級抗體」。

他更呼籲還沒染疫的民眾「趕緊想辦法讓自己染一染」，打完第三劑的他確診Omicron也只是發燒一晚、喉嚨乾兩三天，而家中沒打疫苗的5歲幼童發燒39至40度一天半後又開始活蹦亂跳，他直言「早中鏢，早享受」，一家三口都燒完了，「出關後也就不用那麼神經兮兮地過日子，多好！」對於該網友的「積極染疫」觀點，焦糖哥哥也現身回應「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂」。

不少網友也留言回應，「回應一下積極感染的那位，我覺得他是正確的心態，可惜一般人是不懂的，世界上病毒還在變異，以後病毒如果變強，致死率變十分之一，就會後悔之前沒得過Omicron」、「我現在整個期待染疫，吃無敵星星，打完三劑就等這一刻」、「說真的，寧願先在台灣感染，也不要未來開放邊境後在國外中鏢」、「認同你，就是感冒而已」。

但也有人認為「積極染疫」的想法相當不妥，紛紛表示「感染Omicron之後不該認為像是打了第4劑疫苗，此時只要其他變種病毒進來，你仍然會被感染，而且不確定是否一定是輕症」、「你的輕症可能是別人的重症，要替家裡有老弱婦孺的人著想！」、「你小孩超衰，你有先問他願不願意生病是不是？」、「確診好了之後不代表就不會再染疫好嗎！妖言惑眾」。

然而，對於該網友「積極染疫傳全家」的作法，指揮中心指揮官陳時中今日也在記者會上回應，不希望疫情一下子太大，造成醫療端壓力太大，希望輕症化下，個人可以戒慎不恐懼，得了不用太緊張，照顧好自己身體就好。

不過，根據《傳染病防治法》第62條規定，「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金」，在目前新冠肺炎仍列屬第五類法定傳染病的情況下，刻意傳染給他人恐有違法疑慮。

新冠肺炎 COVID-19 焦糖哥哥 Omicron

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