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朱元宏PCR陽性 中市議會第5名確診議員

中央社 / 台中12日電
台中市議員朱元宏今天上午快篩陽性，下午進行PCR採檢，結果為陽性。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
台中市議員朱元宏今天上午快篩陽性，下午進行PCR採檢，結果為陽性。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

台中市議員朱元宏今天上午快篩陽性，下午進行PCR採檢，結果為陽性，他將依規定進行「7＋7」居家照護，也成為台中市議會第5名確診的市議員。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，無黨籍台中市議員朱元宏昨天才在議事堂質詢，今天上午快篩陽性，下午前往醫院PCR檢測，結果為陽性確診。

朱元宏接受中央社記者電訪表示，上午使用快篩劑採檢，出現陽性反應，身體目前沒有任何症狀，確診將依規定進行「7＋7」居家照護。

朱元宏和親民黨市議員段緯宇、國民黨市議員吳顯森、無黨籍市議員陳清龍都為超黨派聯盟的成員，平常4人都會聯合質詢，昨天下午4人也一起質詢。

台中市議會明天進行都發、建設、水利業務質詢，陳清龍接受中央社記者電訪表示，朱元宏確診後，他進行快篩結果陰性，基於防疫，明天將採視訊質詢，而段緯宇會到議會，若快篩陰性則會進入議事堂質詢，吳顯森則不出席；4人暫時不會一起質詢。

台中市議會日前已有市議員江肇國、王立任、李中、陳文政先後確診，朱元宏成為第5名確診市議員。江肇國、王立任、李中都已解隔離，陳文政仍在7+7居家照護中。

新冠肺炎 COVID-19 台中市

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