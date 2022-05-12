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二度染COVID-19症狀加劇？ 羅一鈞：應更輕微

中央社 / 台北12日電

據統計，全台至少268人二度感染COVID-19指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，現有資料顯示，二度染疫不會增加疾病嚴重程度，反而因保護力還在，症狀會更輕微。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，根據中央流行疫情指揮中心統計，國內約有268人二度染疫，外界好奇二度染疫者症狀是否加劇、有無徵兆可依循。

羅一鈞下午在疫情記者會中表示，有些傳染病二度染疫確實會增加重症風險，例如二度感染不同型別的登革熱，可能增加出血熱重症、死亡風險，但COVID-19似乎沒有這樣的狀況。

羅一鈞說，根據國際間資料，如果先感染Alpha變異株（最早在英國發現），後來又感染Delta變異株（最早在印度發現），第2次染疫的症狀會比前一次更輕微，因為還保有先前的保護力，目前看來症狀也不會加重，還有待未來持續觀察。

至於哪些人容易二度染疫，羅一鈞說，常接觸不特定人士的職業如醫護、邊境工作人員等，都比較容易暴露在有病毒風險下，染疫風險自然比較高。

另外，近日有網友自述，不僅積極染疫，也積極協助全家人都染疫，以獲得保護力。指揮中心指揮官陳時中表示，目前社會還在共同抗疫階段，儘管Omicron已輕症化，還是不希望所有人都染疫增加醫療負荷，雖然盼民眾不要染疫，但真的染疫也不用太過擔心。

前副總統陳建仁表示，COVID-19疫情已流感化，公布確診數無意義。陳時中對此表示認同，但強調現階段民眾還是想知道疫情規模，因此仍會繼續公布，等到疫情到一定程度，確診數對社會意義不大，屆時就不會再公布。

台大兒童醫院主治醫師李秉穎認為，居家隔離3+4政策風險太大，醫療量能已過載，建議改為10+7。陳時中坦言，3+4確實都有潛在風險，但過去隔離14天或像上海一樣封城，對整體社會經濟衝擊就更大，強調沒有所謂零風險，只有利弊風險得失的問題。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞 Alpha變異株 Delta變異株

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