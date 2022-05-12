台中+3830 500名退休或離職人員加入抗疫大軍

台中市長盧秀燕今天下午三時宣布，台中新增3830例確診。全國首次破6萬例，代表全國疫情持續升溫，市府推出「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」等機制協助醫院分流；台中市政府所總動員投入防疫工作，因應疫情增溫，中央防疫政策調整，衛生局強力招募退休或離職人員加入抗疫陣線，包含醫事專業及行政工作，目前已有500多名退休與離職醫護人員報名，守護市民健康。

盧秀燕說明，由於本土疫情確診人數急遽上升，台中市政府所有局處總動員支援防疫工作，近期又因中央防疫政策調整，每日需快速完成大量疫調與居家隔離照護等工作，各局處人力投入支援防疫，包含疫情調查監測、隔離者居家照護與健康追蹤、24小時就醫專線轉介、防疫物資採購及新冠疫苗接種等工作，但政府人力資源有限，盼藉「台中市招募退休（離職）人員支援抗疫計畫」，讓台中市抗疫陣線更加堅強。

盧秀燕指出，目前已有500多位退休與離職醫護人員報名，衛生局將依照服務地區意願與專長經歷，各區衛生所正在進行媒合，呼籲更多市民朋友加入城市防疫行列，包括「具備醫事專業證照相關人員」與「一般行政工作」都有需求，詳細資訊已公布在台中市衛生局的網站或臉書粉絲專頁健康小衛星。

有關居家照護統計，衛生局表示，截至今日10時止，已送出2萬2072人評估，其中1萬8745人(84.93%)已收案居家照護，累計健康關懷7萬0522人次，視訊診察1943人，送藥到府866人；專責病床部分，病床數共936床，較昨天新增38床，其中已使用數為353床(37.71%)、可使用數為583床(62.29%)。

商品推薦