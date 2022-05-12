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5月12日疫情整理包／官員民代紛傳確診 花敬群、趙天麟都中鏢

聯合新聞網 / 綜合報導
花敬群快篩陽性，在臉書上表示：「沒保護好自己，實在很不好意思。向這兩天有接觸過的朋友致歉。」（翻攝自花敬群臉書）
花敬群快篩陽性，在臉書上表示：「沒保護好自己，實在很不好意思。向這兩天有接觸過的朋友致歉。」（翻攝自花敬群臉書）

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


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新冠肺炎 COVID-19

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