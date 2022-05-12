「疫情肆虐原鄉部落」 萬人確診率高 他嘆族人只能自救

台灣單日確診人數站上全世界第一，根據「新冠肺炎本土病例地圖」網站，萬人確診率鄉鎮區前2名不在雙北而是在原鄉。花蓮縣秀林鄉、宜蘭縣南澳鄉分居1、2。一位原鄉民眾在臉書寫著，「當部落族人確診時，在患難中幫助我們的是上帝」。

「疫情正在肆虐原鄉部落，只是我們的中央指揮中心看不到」。無黨籍立委高金素梅從4月下旬在原鄉奔走協調防疫物資發現，自從中央採取與病毒共存戰略後，原鄉因為醫療據點少、交通不便、經濟環境因素、部落族資訊落差等因素，原鄉遭遇到史無前例的疫情衝擊。

本土病例地圖統計，秀林鄉確診率萬分之869.41、南澳鄉萬分之779.24，高居鄉鎮市區1、2名。所謂「萬人確診率」是指每1萬人的確診率。

新竹縣尖石鄉羅恩加在臉書寫下原住民受到病毒入侵面臨的困境與無助，絕望中只能向上帝求援。

羅恩加臉書寫著，「晚上8點，妹妹家的孩子怎麼還沒回家？8點40分，妹妹傳了一張學校師生正在快篩的狀況說，今天學校有一位孩子出現疑似症狀，快篩結果呈現陽性，傍晚下山到竹東做進一步的篩檢，這一趟車程要一個半小時以上。」

「最近有族人的家人被同事傳染快篩陽性，為進一步確認是否為陽性，他們一早從部落開車下去竹東榮民醫院要做PCR ，到了才知道這時段要自費3500元，因為經濟不允許，只好等晚上6點的公費。由於往返要4個小時，只好待在上車等。晚上做完PCR，醫院沒有提供任何藥物，就這樣回去山上。他擔心疫情會影響家裡的人，於是為自己和家人超前部署，買了重要的藥品與民生物資回山上。

幾天後，其他家人陸續出現症狀，快篩結果陽性，結果也是自行投藥，1922打不通，衛生局電話打不通，加上考量來回竹東那麼遠，當部落有族人確診時，只好自救，乖乖的在家裡居隔，也沒想過要下山做PCR了。」

高金素梅辦公室指出，羅恩加的臉書寫的就是原鄉目前的實際現況，從4月底，經過陳情、協調，新竹縣尖石拖了9天才有快篩試劑，期間，為解決試劑的不足，5月4日動用醫院到鄉做497人的緊急篩檢，發現有14人已確診，換句話說，病毒已經侵入原鄉各部落。這幾天，與衛生局、衛生所、鄉公所協調第二波PCR到鄉篩檢的服務，發現原鄉醫療資源不足在疫情肆虐期間更顯著。

疫情為什麼在原鄉比較容易擴大？除了醫療資源匱乏，經濟因素是很大原因，他們考慮到家計而不願就醫，如果不工作家人生活頓時成了問題。

原鄉疫情攀升，希望中央指揮中心能看見，不要讓「自主抗疫」的原鄉被政府遺忘。

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