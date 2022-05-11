花蓮單日破千例 縣府：專責病房已使用數未劇增

花蓮今天COVID-19確診破千例，自3月底爆發至今累計確診逾9000人，衛生局表示，從5月1日274例至今上千例，但從專責病房和加護專責病房使用數來看並無大幅增加，鄉親無需恐慌。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施記者會，花蓮今天新增1018例，自3月31日爆發至今累計確診人數9314人。

縣長徐榛蔚指出，新增確診者1018人中，年齡在12歲以下有176人，其中未就讀幼兒園、國小者有115人，顯示是由照顧者傳染，呼籲鄉親減少群聚聚餐，避免傳染給家人；65歲以上長者和嬰幼兒是抵抗力較弱的族群，大家保護好自己才能保護這一族群。

全縣染疫者目前還在醫院住院有102人，居隔人數累計1萬6729人，居家照護新增472人、累積5610人；全縣專責病房還有163床空床。

衛生局長朱家祥說明，從5月1日有274例到今天1018例確診的統計圖表，大家看到數字增長可能會覺得恐慌，但住進專責病房與加護專責病房的人數來看，並沒有大幅增加。

朱家祥說，民眾感染後輕症或無症狀採居家照護，由基層診所醫師給予視訊關懷照顧，中重症者才由醫院負責，病患住進加強版防疫旅館或醫院，精準的分級醫療，讓醫療量能維持穩定，守護鄉親的健康與生命。

有媒體問到，中央疫情指揮中心放寬在家快篩陽性可自行前往醫院或篩檢站做PCR，防疫計程車是否還有需求？朱家祥說，花蓮有8輛防疫計程車，對於確診者送入防疫旅館等的運作仍有幫助，在防疫工作上也扮演重要角色，目前派案量並沒有減少，甚至考慮增加。

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