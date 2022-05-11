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新北確診近2萬 居家照護滿月破10萬大關

中央社 / 新北11日電

新北市今天新增確診逼近2萬，居家照護滿月服務人數已破10萬大關。為加速服務量能，決定在板橋江翠社區篩檢站加開社區防疫急門診，讓看診加PCR及領藥一次到位。

侯友宜今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北市今天確診病例1萬9620人，居家照護7萬3844人，居家隔離1萬8310人。

他表示，新北市從4月11日實施居家照護，迄今滿1個月，已經有3萬2529人康復解隔，累計照護人數突破10萬6373人。

他表示，由於確診人數統計曲線仍持續往上，為即將來到的高峰期全力備戰，作好更充分準備，為加速服務量能，新北將把設在各大醫院的防疫急門診拉到戶外，和社區篩檢站結合。

他表示，位板橋區環河西路四段與華江七路口的江翠大型社區篩檢站將開設社區防疫急門診，主要是給予有症狀且快篩陽的確診者快速服務。從看診到PCR及領藥，一次到位，流程上是報到門診後由醫師診療、批價、領藥、採檢後返家。

衛生局表示，江翠大型社區篩檢站防疫急門診服務時間是週一到週六上午8時30分到11時30分、下午1時到4時，採網路預約，上下午名額各300人，提供中、西醫看診，健保門診部分負擔為西醫新台幣290元到310元，中醫100元。

新冠肺炎 COVID-19

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