本土確診增5.7萬例「成長12%」 死亡個案8例

國內新增5萬7216例COVID-19確定病例，分別為5萬7188例本土個案及28例境外移入，有24例為航班落地採檢陽性，另確診個案中新增8例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增個案較昨日增加12%，今日可售41.1萬劑快篩，已售出20.5萬人份較慢。

指揮中心表示，今日新增之57,188例本土病例，為27,776例男性、29,373例女性、39例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(19,620例)、桃園市(9,751例)、台北市(8,265例)、台中市(3,356例)、高雄市(3,153例)、台南市(2,073例)、基隆市(1,825例)、新竹縣(1,444例)、屏東縣(1,222例)、花蓮縣(1,018例)、新竹市(996例)、宜蘭縣(979例)、彰化縣(934例)、苗栗縣(650例)、雲林縣(476例)、南投縣(358例)、台東縣(357例)、嘉義縣(313例)、嘉義市(205例)、澎湖縣(117例)、金門縣(59例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增8例本土病例死亡個案，為2例男性、6例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。

指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，15例男性、13例女性，年齡介於10多歲至50多歲，移入國家均調查中，入境日介於今年5月3日至5月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,191,841例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,684,461例排除)，其中505,455例確診，分別為11,991例境外移入、493,410例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計951例COVID-19死亡病例，其中936例本土，個案居住縣市分布為新北市450例、台北市343例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、台中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市、雲林縣、南投縣及台南市各2例，新竹市、台東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 圖／指揮中心提供

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