獨／確診腎友用藥5天倒數 診所醫打聽5天終於找到門路

「萬事問臉書：雙北透析病患PCR陽性確診在家居隔，如何取得Molnupiravir？」這是台北市某洗腎診所王醫師5月7日在自己臉書粉專的發文。之後幾乎每一天，王醫師幾乎都在為這件事煩惱，經常在臉書問問題、或是提供自己四處打聽、得來不易的小進度。5月11日中午接到記者致電時，王醫師才鬆一口氣說「終於問到一家醫院可以領藥，我今天就要去拿！」

慢性腎病是新冠肺炎高風險因子，患者應於5天內服用抗病毒口服藥，以預防重症，但腎功能較差的病人只能選擇默沙東口服藥(Molnupiravir，莫納皮拉韋)，不能服用藥品交互作用較多的輝瑞口服藥。安養機構只能管灌的長者，也因為輝瑞口服藥不適合磨粉，只能吃默沙東，指揮中心採購輝瑞藥廠口服藥共70萬人份、默沙東口服藥5000人份。

「很多洗腎診所醫師都不知道默沙東要怎麼領，都在自己研究」王醫師表示，因為醫師能看到的，也只有疾管署公開的那些資訊，資訊太多了，「但就是沒有一個清楚的流程圖。」他說，這幾天好像瞎子摸象，會在臉書上貼文，也是因為多方打聽都碰壁，很希望能如果有知道門路的人看到了，可以私訊告訴他。

腎友確診輕症會採居家照護，這不是應該有核心藥局送藥嗎？他首先打聽哪邊的核心藥局有默沙東。打聽的結果是「莫納皮拉韋並未釋出至社區核心藥局，僅少數醫院有存藥，但是依法規，醫院無法接受外來之處方箋。」意思是，就算他為病人開了默沙東口服藥的處方箋，病人也無法去這些有藥的醫院領藥。

既然藥只有醫院有，醫院豈有不給病人藥的道理？王醫師不死心，上網查雙北配有默沙東口服藥的醫院名單，無奈地想，好吧，大不了眾家診所醫師分頭一家一家打電話問。他也上網求救「剛致電某醫學中心藥劑部，得到的答案是目前無法接受外面的處方簽。請問有雙北有哪家醫院的藥劑部可接受外面的處方箋？」

5月9日一大早，王醫師像是向上天祈禱般寫下「5/9天氣晴。診所小王醫師還在努力研究如何幫病患開立Molnupiravir。」同一天，他也彷彿向記者許願般寫下「防疫記者會提問：莫納皮拉韋並未釋出至社區核心藥局，僅少數醫院有存藥，而依法規醫院無法接受外來之處方簽，導致確診居家照護之病患，即使有處方簽也難以取得藥物。請問上述問題該如何解決？」

當天聯合報記者將王醫師的問題帶到指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞表示，3800人份默沙東口服藥，目前只有醫院有，每醫院60至70人份，未來會配到各藥局去。現階段還是需要跨院所、跨藥局領用，也就是醫院對醫院、或跟診所對醫院，由醫師去領藥回來，才能發給自己病人。

「要運氣很好，找到一家醫院藥還沒用完，而且願意讓診所醫師來領。」王醫師說，5月10日，他打電話問到了台北市某龍頭醫學中心，得到的回應依舊是不開放領藥，理由是「無此流程」。他再打電話去新北某醫院，該院承辦人雖說可開放領藥，但還是要請王醫師自行打電話去問疾管署詳細辦理事宜，「疾管署的電話就是萬年忙線中。」

「終於問清楚了！準備好病人名冊、切結書這些文，今天就要去拿藥！」5月11日中午，面對記者致電詢問，王醫師語氣輕鬆，彷彿卸下重擔。他說，多虧了許多洗腎專科醫師都在努力探尋、在群組中交流進度，才能夠讓好結果來得加快一些。

王醫師表示，自己照顧的洗腎病人當中，現在就有5到6人快篩陽性，正在等PCR結果。他希望在等他們PCR結果出來之前，就搞懂這些流程，「PCR陽性結果一出來，我就可以讓流程接下去，不會斷」，之後確診的病人，也可以順暢領藥服藥。

眼前的問題解決了，但還有隱憂。王醫師表示，台灣洗腎病人就有7、8萬人，加上管灌病人也不適合吃輝瑞，只能吃默沙東，但只買了5000人份，「現在就怕藥不夠啦。」

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