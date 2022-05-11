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5月11日疫情整理包／黃珊珊快篩陽 立委沈發惠快篩陽

聯合新聞網 / 綜合報導
黃珊珊今早快篩陽性，她也不忘在臉書自嘲，「防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了。」圖／北市府提供
黃珊珊今早快篩陽性，她也不忘在臉書自嘲，「防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了。」圖／北市府提供

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


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