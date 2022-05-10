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上午才進議會質詢 中市議員陳文政確診

中央社 / 台中10日電

繼台中市議員江肇國、王立任及李中之後，國民黨籍的陳文政今天在臉書宣告自己也確診COVID-19，而他上午還出席市議會業務質詢，成為中市議會第4名確診市議員。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，陳文政上午出席針對防疫醫療規劃提出質詢，下午就在自己的臉書貼文宣布「是我，我確診了」。

台中市政府與市議會於4月下旬的2場府會餐敘才造成民進黨籍市議員江肇國、王立任及國民黨籍的李中等3人確診，而陳文政則成為中市議會第4名確診的市議員。

陳文政在臉書表示，「千小心、萬小心，還是確診了」，沒有發燒、沒有頭痛，過去幾次質詢前他都會快篩，上午辦公室剛好沒有快篩，所以他到議會質詢時，全程口罩戴緊，都沒有拿下，已搬進單獨的住處進行「7+7」的居家照護，而服務處也全面展開清消作業。

新冠肺炎 COVID-19

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