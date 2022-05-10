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台東+222 綠島再增13例確診多為之前的潛水民宿業者

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣今天增加222確診，綠島再增加13例。記者卜敏正／翻攝
台東縣今天增加222確診，綠島再增加13例。記者卜敏正／翻攝

台東縣今日新增222名確診者，189名民眾戶籍或居住地在台東，33名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，43例屬接觸者居隔確診，社區感染有146人。另綠島今日再新增13例確診個案，同樣為先前確診的幾間潛水民宿業主、教練及小幫手，目前全縣累計居隔5660人，隔離中有876位。

台東縣衛生局表示，馬偕某樓層病房群聚感染，該病房昨新增2例，個案分別為外包清潔及該病房看護，截至目前共 17人確診(病人7名、陪病6名、員工4名)。馬偕醫院持續依照感控理流程，針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置。

另外，縣內目前2間養護機構群聚，今天皆無新增個案。第一間機構截至目前累計確診134名；另一機構，累計13人確診。衛生局仍會持續安排定期採檢，並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日校園新增今日校園確診新增41生、6師，累計共342生、37師，在調整停止實體上課學校部分， A＋文理短期補習班延長停課至5/15。新增停止實體上課的學校則有豐榮國小2班級、馬蘭國小1班級、新生國小2班級、仁愛國小1班級、東海國小3班級、東大附小1班級、向日葵幼兒園1班級、多多璐幼兒園1班級、許老師家教班全班及青豆芽幼兒園課後照顧班全班皆停止上課至5/12。

台東縣今天增加222確診，校園也新增41名學生6名老師確診。記者卜敏正／翻攝
台東縣今天增加222確診，校園也新增41名學生6名老師確診。記者卜敏正／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 台東 綠島

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