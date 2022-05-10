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本土確診增5萬780例「上升二成五」 新增死亡12例

聯合報 / 記者謝承恩許政榆邱宜君／台北即時報導
指揮中心上午視察台北醫院，下午二時召開記者會，左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
指揮中心上午視察台北醫院，下午二時召開記者會，左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增5萬0828例COVID-19確定病例，分別為5萬0780例本土個案及48例境外移入，有43例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增12例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天數字比過去增加25%，多為輕症增加，中重症比例沒有增加那麼快。

指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市(16,906例)，台北市(10,283例)，桃園市(7,006例)，台中市(3,346例)，高雄市(2,552例)，台南市(1,774例)，基隆市(1,734例)，宜蘭縣(1,279例)，新竹縣(933例)，花蓮縣(759例)，彰化縣(736例)，屏東縣(680例)，新竹市(658例)，雲林縣(620例)，苗栗縣(523例)，南投縣(307例)，台東縣(222例)，嘉義縣(216例)，嘉義市(138例)，澎湖縣(64例)，金門縣(43例)，連江縣(1例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，18例男性，30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家為美國1例、調查中47例，入境日介於今年4月20日至5月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,074,309例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,636,383例排除)，其中448,323例確診，分別為11,963例境外移入，436,306本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計943例COVID-19死亡病例，其中928例本土，個案居住縣市分布為新北市448例、台北市343例、基隆市41例、桃園市32例、彰化縣16例、新竹縣14例、台中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、台南市、台東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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