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5月10日疫情整理包／北市議員陳建銘乾咳做快篩確診 東沙女兵也染疫

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市議員陳建銘（中）。圖／市議員陳建銘提供
台北市議員陳建銘（中）。圖／市議員陳建銘提供

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


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新冠肺炎 COVID-19

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