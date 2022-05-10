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傳持別人快篩陰進批發市場 北農：調查屬實將處分

中央社 / 台北10日電
北農今天表示，有回收快篩劑及人員查察，調查屬實將處分，5日起已執行修正防疫指引。本報資料照片
北農今天表示，有回收快篩劑及人員查察，調查屬實將處分，5日起已執行修正防疫指引。本報資料照片

本土疫情升溫，媒體報導民眾日前疑持別人快篩陰試劑進台北第一批發市場。北農今天表示，有回收快篩劑及人員查察，調查屬實將處分，5日起已執行修正防疫指引。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數持續上升，蘋果新聞網報導，民眾投訴確診後，才知同住男友親人染疫，因男友親人在台北第一果菜批發市工作未通報，投訴人提到4月30日確診，北農在5月3日至5日要快篩陰性才能進場，認為有民眾持其他人快篩陰性試劑進批發市場。

台北農產運銷公司副總經理路全利回應，當時要求從業人員持快篩陰性試劑，才能進第一果菜批發市場，市場入口有人員查察及回收快篩試劑，且要求進場全程戴口罩、禁飲食，違規者拍照取締，會調查若屬實，依規定裁處，依公司承銷人管理要點，若嚴重違反者，可要求停止交易，並移送衛生局處理。

他說，北農已要求批發市場從5日起遵循農委會修正公告「批發市場防疫管理措施」進行場域管理，修正防疫管理措施包含批發市場從業人員確診不得進場，與確診者密切接觸從業人員，以篩檢代替隔離，隔離期間每天快篩，後續快篩陰性才能進批發市場，盼可防堵疫情。

他表示，至於確診者密切接觸者是指與確診者近距離及長時間接觸，像面對面或2公尺內有交談、吃飯等接觸行為，且15分鐘以上其中一人未戴口罩，算密切接觸。

北農統計至昨天為止，批發市場確診隔離159人，包括第一果菜批發市場49人、第二果菜批發市場110人，先前確診人員有多數已陸續解除隔離。

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