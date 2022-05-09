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疑先染Alpha再中Omicron 她「二度確診」揭後遺症：身體變很差

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享自己「二度確診」，去年5月疑似先感染Alpha，近日又確診Omicron。 示意圖／ingimage
一名女網友分享自己「二度確診」，去年5月疑似先感染Alpha，近日又確診Omicron。 示意圖／ingimage

台灣近日本土確診數不斷攀升，但一名女網友在網上分享她在去年5月本土疫情爆發時就確診新冠肺炎，由於當時尚未接種新冠疫苗，導致症狀較嚴重，康復後也造成免疫力下降的後遺症，未料最近又再度確診，讓她相當擔心免疫力會變得更差。

原PO在Dcard發文表示自從本土疫情加劇後，她就非常小心，除了上班、上課之外，都沒有出去玩，「去年5月的時候中了一次，現在也中了一次」，讓她坦言「非常傻眼」。

她分享病況，去年因為沒有打疫苗，所以感覺比較嚴重，「隨時都在想我會不會死掉」，後來好了卻留下免疫力降低的後遺症，康復後就改變生活習慣早早睡覺，但今年不幸再度確診，雖然因為打了2劑疫苗，所以症狀輕微，但仍有發燒、咳嗽、耳鳴等現象，「好怕我的身體變得更爛...」。

網友聽了原PO的分享後掀起討論，紛紛留言回應「聽起來像是去年中Delta，今年中Omicron，也太倒霉，保重啊...」、「去年五月應該是Alpha吧？」、「天選之人」，也有人驚呼「原來會二次中獎？怕爆」、「二次確診...現在台灣這樣的比例不知道有沒有很多」、「要不要試試看去買個樂透？」

事後，原PO也回應感謝網友們的關心，「我現在已經好了很多，也退燒了」，期待大家平安度過這一波疫情。

一名女網友分享自己「二度確診」，去年5月疑似先感染Alpha，近日又確診Omicron。 圖擷自Dcard
一名女網友分享自己「二度確診」，去年5月疑似先感染Alpha，近日又確診Omicron。 圖擷自Dcard

新冠肺炎 COVID-19 Dcard Omicron

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