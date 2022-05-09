新北淡水北海岸社福大樓群聚感染 17人確診

新北市淡水區北海岸社福大樓內有社福機構發生院生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，社會局表示，院生及工作人員共17人染疫，目前已清消及分艙分流照顧中。

社會局表示，北海岸社福大樓共有3家社福機構進駐，提供身障者住宿型照護，由於實施快篩時有工作人員8人、服務對象9人快篩陽性，近兩天經PCR陽性確診，全棟已進行清消作業。

社會局表示，機構內照顧對象都是成年人，目前均為輕症或無症狀，因此，除了進行院舍的清消作業外，相關機構也針對染疫者採分艙分流照顧中。

社會局表示，染疫者目前已隔離在固定區域照護觀察中，若有症狀時會予以投藥治療，若病況惡化轉中重症，機構也會立即將患者送醫。此外，全案現已匡列60名密切接觸者進行居家隔離。

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