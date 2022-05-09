中市確診連3日下降有黑數？ 衛生局長：未匡列不做PCR

台中市疫情確診人數連3天下降，是否藏有黑數？衛生局長曾梓展今坦言，中央已不匡列學校和職場部分，這些人變成不需要非去做PCR不可，但仍希望這些人要做好自主健康管理，無論如何要戴好口罩。

據了解，台中市近3日的確診人數分別是2571、2358、2099，呈逐步走低現象。曾梓展說，Omicron疫情99.6%是輕症或無症狀，但有接觸史的人還是應勤洗手、把口罩戴好，避免搭乘大眾運輸系統，以及避免脫口罩和人共餐，做好自主健康管理。

他說，台中市的專責病床數有753床，其中已使用數為280床，達37.18%，還可使用數為473床，62.82%，所以目前的醫療量能是夠的。但是，若開到全市的10%，專責病床可以達到800多床。若是按中央規定未來要開到20%，總床數就可達1600多床。

曾梓展說，台中市已接獲中央通知，要求台中市未來專責病床數要開到20%，但因為目前使用量夠，因此會緩慢增加。

曾梓展也表示，今台中市的中重症確證人數今新增5人，累計達16人。這5人年齡50多至80多歲，有2人住負壓隔離病房、2人一般病房、1人住加護病房，其中僅1名70多歲男性無其他特別疾病，曾打過3劑疫苗，因需要氧氣，因此住進一般病房，並使用瑞德西偉藥物。

曾梓展強調，台中市目前並無兒童有中重症，即使感染也都打了點滴後，兩三天即轉好，並能活繃亂跳。

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