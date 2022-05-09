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6歲童染疫後無法站 併發症作祟台北慈濟醫院治癒

中央社 / 新北9日電

染疫6歲女童在居家照護期間小腿疼痛到無法站立、行走，台北慈濟醫院收治發現她併發橫紋肌溶解症，立即以點滴補充水分、幫助代謝，讓女童又能活蹦亂跳，返回居家照護。

位於新北市新店區的台北慈濟醫院今天發布新聞稿表示，6歲女童暄暄（化名）日前因發燒篩檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她因輕症由媽媽陪伴居家照護。

台北慈濟醫院指出，暄暄退燒2天後，她突然雙腳腿疼痛，甚至碰到就痛得受不了，一開始她的媽媽以為是抽筋疼痛，按摩雖有舒緩，但暄暄仍無法站立行走。醫師視訊看診後，建議急診收治入院。

台北慈濟醫院兒科醫師吳秉昇抽血發現，瑄瑄血液中磷酸肌酸激酶（CPK）異常高達6900U/L（正常值應小於300U/L），診斷為染疫後併發橫紋肌溶解症，為避免併發急性腎衰竭，醫療團隊立即以點滴輸注大量生理食鹽水，補充水分、幫助代謝，瑄瑄腳痛情形在隔天大幅改善，已能下床行走，3天後出院。

吳秉昇下午接受媒體聯訪指出，目前兒童的橫紋肌溶解症並無標準治療方式，所以大量補水是必要的，才可避免體內廢物堆積腎臟，引發急性腎衰竭。

吳秉昇以瑄瑄為例表示，視訊門診時醫師請瑄瑄站起來，但她因劇痛無法站立，所以初步排除神經系統造成的無力情況，懷疑是肌肉問題而建議就醫。

到院後，醫療團隊先給予500C.C的生理食鹽水，再給予平常2倍量的輸液，藉此增加病人排尿量，加上臥床休息等適切治療下，瑄瑄恢復活力。

吳秉昇指出，COVID-19造成的橫紋肌溶解症，無論成人、小孩都相當罕見，且因居家照護就醫不便，容易被家長忽略而未能及時就醫，所以染疫後即使退燒且臨床症狀慢慢改善，但雙腳出現劇烈疼痛、無法站立或伴隨尿液減少等情形，就要盡速尋求醫療協助。

吳秉昇提醒，發病初期的照顧最重要，若孩子剛開始發高燒，家長可先規則使用退燒藥觀察，並補充水分，正常情況下2到3天即可退燒恢復，但若高燒超過48小時、超過12小時未進食、脫水、抽筋、意識不清、呼吸喘或胸悶胸痛、唇色發白或發紫等危險徵兆，則要就醫治療。

新冠肺炎 COVID-19

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