6歲童染疫後無法站 併發症作祟台北慈濟醫院治癒
染疫6歲女童在居家照護期間小腿疼痛到無法站立、行走，台北慈濟醫院收治發現她併發橫紋肌溶解症，立即以點滴補充水分、幫助代謝，讓女童又能活蹦亂跳，返回居家照護。
位於新北市新店區的台北慈濟醫院今天發布新聞稿表示，6歲女童暄暄（化名）日前因發燒篩檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她因輕症由媽媽陪伴居家照護。
台北慈濟醫院指出，暄暄退燒2天後，她突然雙腳腿疼痛，甚至碰到就痛得受不了，一開始她的媽媽以為是抽筋疼痛，按摩雖有舒緩，但暄暄仍無法站立行走。醫師視訊看診後，建議急診收治入院。
台北慈濟醫院兒科醫師吳秉昇抽血發現，瑄瑄血液中磷酸肌酸激酶（CPK）異常高達6900U/L（正常值應小於300U/L），診斷為染疫後併發橫紋肌溶解症，為避免併發急性腎衰竭，醫療團隊立即以點滴輸注大量生理食鹽水，補充水分、幫助代謝，瑄瑄腳痛情形在隔天大幅改善，已能下床行走，3天後出院。
吳秉昇下午接受媒體聯訪指出，目前兒童的橫紋肌溶解症並無標準治療方式，所以大量補水是必要的，才可避免體內廢物堆積腎臟，引發急性腎衰竭。
吳秉昇以瑄瑄為例表示，視訊門診時醫師請瑄瑄站起來，但她因劇痛無法站立，所以初步排除神經系統造成的無力情況，懷疑是肌肉問題而建議就醫。
到院後，醫療團隊先給予500C.C的生理食鹽水，再給予平常2倍量的輸液，藉此增加病人排尿量，加上臥床休息等適切治療下，瑄瑄恢復活力。
吳秉昇指出，COVID-19造成的橫紋肌溶解症，無論成人、小孩都相當罕見，且因居家照護就醫不便，容易被家長忽略而未能及時就醫，所以染疫後即使退燒且臨床症狀慢慢改善，但雙腳出現劇烈疼痛、無法站立或伴隨尿液減少等情形，就要盡速尋求醫療協助。
吳秉昇提醒，發病初期的照顧最重要，若孩子剛開始發高燒，家長可先規則使用退燒藥觀察，並補充水分，正常情況下2到3天即可退燒恢復，但若高燒超過48小時、超過12小時未進食、脫水、抽筋、意識不清、呼吸喘或胸悶胸痛、唇色發白或發紫等危險徵兆，則要就醫治療。
▪【疫情專題】5月9日新增本土40,263例、境外移入41例 確診死亡12例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言