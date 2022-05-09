嘉義檢察官內外勤都遇到確診者 無症狀仍上班

嘉義地檢署1名檢察官7日聲押1名涉嫌販毒的越南籍男移工獲准，結果PCR採檢陽性確診COVID-19，同一檢察官昨天相驗1名9旬確診老婦人，連續2天都遇到染疫者，無症狀仍上班。

嘉義地檢署7日內勤檢察官受理警方移送1名涉嫌販賣毒品的越南籍黎姓男移工，因涉嫌重大，向嘉義地方法院聲押獲准，由法警送往嘉義看守所收容。

嘉義看守所對新收容人進行快篩陽性，並送醫院PCR採檢，昨天晚上結果出爐是陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

另嘉義縣水上鄉1名93歲老婦人3日開始出現食慾不振，7日快篩陽性，隨後吐血昏迷送醫搶救不治。急救時醫院PCR採檢，確認老婦人確診，並於昨天由檢警進行相驗。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢察官昨天會同法醫、員警相驗，認為老婦人胃腸道出血，加上得到嚴重特殊傳染性肺炎，疑似兩者引發身體嚴重不適，導致心跳停止死亡，開立死亡證明書，無須進一步解剖，家屬無異議。

蔡英俊指出，假日內外勤均由同一檢察官負責，連續2天都遇到確診者，根據中央流行疫情指揮中心昨天公布的居家隔離新措施，居家隔離適用對象為確診者的密切接觸者，8日起以匡列同住者為原則，九宮格座位的同事、同學都不必匡列。相關接觸者若有症狀應快篩，以暴露風險高低實施防疫假等措施。

蔡英俊表示，檢察官開庭時，檢方及嫌疑人都有一段距離，且都有隔板，在場包括法警在內都有佩戴口罩，檢察官與法警也都施打3劑疫苗，因此，檢察官與法警屬於低風險，今天都沒有出現症狀正常上班。

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