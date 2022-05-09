員警確診僅匡列3人 豐原分局：符合最新防疫規定
台中市豐原警分局因應疫情分流上班，有員警質疑，員警確診僅匡列3名密切接觸者，未被匡列的員警卻快篩陽性，分局違反防疫規定，豐原警分局表示，依照中央防疫規定辦理。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中市豐原警分局翁子派出所分流上班，全所24人分為A、B、C三組，每組8人；其中，C組有1名員警在5月5日確診，匡列了3名密切接觸者，其中2人在居家隔離期間確診。
C組剩下4名警力，執勤的其中1名員警在5月6日快篩陽性。有員警在臉書（Facebook）專頁「靠北警察」上發文，此組有8人上班，卻只匡列3人，質疑分局作法違反防疫規定。
對此，豐原警分局指出，依據中央防疫規定，密切接觸者必須未戴口罩接觸15分鐘，所以，當時僅匡列3名密切接觸者，而5月7日中央疫情指揮中心公告，只有匡列確診者的同住住家人，8日起執行，作法符合防疫規定。
豐原警分局強調，翁子派出所採分流上班，C組目前剩下3人可執勤，但休假、勤務都可以做調整，若遇其他案件，則由其他派出所支援，人力調度沒有問題。
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