竹市今新增336確診者 今年已累積3282名確診個案
新竹市今新增336名確診個案，衛生局指出，今年以來已累積3282名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有56人，居家隔離者為333人、居家照護者為2064人。
衛生局指出，竹市目前有32校因確診持續停課或停班，民眾欲關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，皆可上「新竹市教育網」（https://www.hc.edu.tw）查詢。
衛生局表示，今天起竹市共15家社區診所加入「COVID-19指定社區採檢院所」行列，提供快篩陽性民眾或經醫師評估須採檢對象進行PCR檢測，務必先以電話預約聯繫，再前往診所，出門務必戴好口罩、切勿搭乘大眾運輸工具。
另外，竹市除既有社區篩檢站周一至五持續提供服務，今起加入國軍醫院及馬偕醫院急診外PCR採檢站，國軍醫院服務時間為上午9點至12點、馬偕醫院下午1點至4點，分流篩檢人潮。衛生局提醒民眾，務必持快篩陽性檢體方可至醫院或診所採檢，若未持快篩陽性檢體民眾，則由醫師評估是否有篩檢需求，並另行收費。
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