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高雄市今再增1882例 衛生局：同住親友及職場群聚為多
中央流行疫情指揮中心今公布高雄市新增1910例本土病例，高市府扣除轉銜外縣巿的28案，確實增加的病例數達1882例，市長陳其邁下午3點說明。
高市近日的新增病例數都在2000例上下，今天是母親節過後第一個上班日，經人員南來北往，疫情是否再升溫，備受關注。衛生局分析近日的疫情概況，仍以同住親友及職場群聚等密切接觸者居多。
另高市捷運局傳有員工染疫，8日一名海軍氣象站女士兵8日搭運補物資的金門快輪抵東沙島後不適，受快篩及PCR都陽性，目前留滯東沙做7+7居家照護。
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