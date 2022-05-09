嘉義縣今增181人確診 最小10個月、最年長85歲

嘉義縣今公布181人確診，出現症狀151人、無症狀30人。年齡介於10個月到85歲，10歲以下13人，70歲以上6人。

全縣累計10歲以下染疫幼童202人，70歲以上也有72人。今日解除隔離673人，目前居家隔離447人，輕症居家照護1071人。嘉義縣6到11歲幼童疫苗接種1771人，無不良反應。

嘉義縣府今天下午1點30分將開防疫快報，心理師安心上線，提出緩解心理壓力「安靜能繫望」五大招，有心理諮商需求，可電洽3621150關懷中心安排專業諮商協助。

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